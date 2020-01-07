Nissan CEO’su iki uçak arasındaki 40 metreyi otomobille kat etmiş

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel jet şirketinin operasyon müdürü Okan Kösemen’in, CEO Ghosn’u iki uçak arasındaki 40 metrelik mesafeye otomobille götürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Japonya’da yargılanan Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı Ghosn, Japon adalet sisteminin ‘esiri’ olmayacağını söyleyerek İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçmıştı. İçişleri Bakanlığı, Ghosn’un kaçışıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan, İstanbul’da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü Okan Kösemen tutuklanmıştı.

Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili soruşturma sürüyor. CEO’nun kaçışıyla ilgili tutuklanan özel jet şirketinin operasyon Müdürü Okan Kösemen’in Atatürk Havalimanı’na inen TC-TSR kuyruk tescilli uçaktan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’u aldığı ve çalıştığı şirketin aracıyla yaklaşık 40 metrelik mesafedeki Beyrut’a uçacak TC-RZA uçağına götürdüğü bilgisi edinildi.

Hostesler serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında hostesler S.K.K. ile N.A.’nin da ifadesine başvuruldu. Osaka’dan İstanbul’a gelen TC-TSR kuyruk tescilli uçağın hostesi S.K.K.’nin emniyetteki ifadesinde, uçaktaki iki Amerikalının rahatsız edilmek istemediklerini, bir şey olursa hostesi çağıracaklarını ve olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca TC-TSR kuyruk tescilli uçağa Ghosn’un kargo kapısından bir müzik kutusu içinde bindirildiği kaydedildi.

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Osaka’dan gelen TC-TSR kuyruk tescilli jetin hostesi S.K.K. ve İstanbul’dan Beyrut’a uçan TC-RZA kuyruk tescilli uçağın hostesi N.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.