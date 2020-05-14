Nissan, Avrupa’da bir fabrikasını kapatıp kapasitesini yüzde 20 düşürecek

Japon otomobil üreticisi Nissan, Avrupa’daki bir fabrikasını kapatıp kapasitesini yüzde 20 düşürecek.

Fotoğraf: Reuters

Nikkei gazetesinde yer alan habere göre Nissan İspanya’nın Barselona kentindeki fabrikasını kapatacak, üretimi ortağı Renault’nun fabrikalarına kaydıracak.

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Nissan, corona virüsü salgını nedeniyle Japonya’da mayıs ve haziran ayı için üretimini planladığı otomobil sayısını sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 43 düşürdüğünü duyurmuştu.

Avrupa’da mart ayında otomobil satışları önceki yıla göre yarı yarıya azalmış, birçok otomotiv devi de karlarının büyük ölçüde düştüğünü açıklamıştı.