Nissan, 11 sene sonra ilk kez zarar ettikten sonra maliyetlerde kesintiye gidecek

Nissan Motor Co, 11 sene sonra ilk defa yıllık zarar etmesine yol açan corona virüsü salgınından sonra daha küçük ve daha düşük maliyetli bir şirket olmak için bugün yeni planını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Yeni dört yıllık plan çerçevesinde, Japon araba üreticisi sabit giderlerden 300 milyar yenlik (2.8 milyar dolar) kesinti yapabilmek için üretim kapasitesinde ve model yelpazesinde yaklaşık beşte birlik kısıntıya gidecek.

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Nissan, çarşamba günü açıkladığı stratejisinin bir parçası olarak, ortakları Renault ve Mitsubishi Motors ile üretimlerini küresel olarak paylaşabilmek için İspanya ve Endonezya’daki fabrikaları kapatıp Güney Kore pazarından çıkacak ve Datsun marka araçlarını Rusya’dan çekecek.

Nissan CEO’su Makoto Uchida, şirketin geçmişte ne pahasına olursa olsun küresel pazar payını arttırmaya çalışma hatasından ders çıkardığını belirterek, “Nissan’ın tekrar büyümesini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğim” dedi.

Uchida, şirketin nakit akışının geliştirilmesinin en büyük zorluk olduğunu belirtti.

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Şirket, mart ayında biten mali yılda 641 milyar yenlik negatif nakit akışına sahip ancak CEO iyi bir likiditeye sahip olduğunu belirtiyor.

Nissan ayrıca Aralık 2020’den itibaren Barselona’daki ana fabrikasını ve civardaki iki tesisini kapatmayı hedeflediğini ancak İspanya’nın kuzeyindeki iki tesisini açık tutmayı planladığını da açıkladı.