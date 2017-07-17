Nişanlısı şort giyen kadına saldırı

İstanbul’da şort giyen nişanlısıyla evinin önünde oturan kadına akrabaları saldırdı.

Vatan’dan Çağdaş Ulus’un haberine göre Sarıyer’deki evlerinin önünde nişanlısıyla oturan Büşra D.’nin telefonuna kuzeni Mehmet D.’den “Kapının önünde şortla oturan i.nelere söyle oturmasınlar, yoksa burası karışacak. Sen söylemezsen biz gerekeni yaparız. 10 dakikaya kadar içeri girsinler, kötü olacak” diye mesaj geldi.

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Baba Alaattin D., damat M.K.’yi evine gönderirken, evin önünde oturan Büşra D., Mehmet D., Musa D., İsa D. ve İsmail D.’nin saldırısına uğradı. Aşağı inen anne Reyhan ve baba Alaattin D. de saldırının hedefi oldu.

Darp raporu alan aile, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan dört saldırgan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karara tepki gösteren Büşra D. ve ailesi ise olaya “Kadının şort giymesini edepsizlik olarak görenler artık erkeklerin giyimine de karışıyor. Bunlara göz yumulmamalı” diye tepki gösterdi.