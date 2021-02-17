Nisanda hazır denen yerli aşı sonbahara kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için çok umutlu olduğu görüşünü yineledi. Ancak Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da nisan ayında devreye gireceği söylenen yerli aşının, sonbaharda elimizde olacağını düşünüyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hürriyet’ten Osman Müftüoğlu’nun aşılama çalışmalarıyla ilgili görüştüğü Bakan Koca için “Yerli aşı için benden çok daha fazla umutlu” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ocak ayında bir açılışta yaptığı konuşma sırasında “En geç nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız” demişti.

Bakan Koca da yerli aşının nisanda devreye gireceğini, bu yüzden aşı alımlarında nisana kadar dozları sağlayabilecek şirketlerle görüştüklerini ifade etmişti.

Koca, tarihi sürekli ileri atan bir başka konu olan, satın alınan Çin aşılarının teslimatı için de tarih verdi, ancak bu kez temkinli konuştu: “SinoVac ile yaptığımız anlaşmaya göre nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak. Tabii ki üretimin aksamaması, her şeyin yolunda gitmesi en büyük dileğimiz.”

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Pfizer ve BioNTech aşının durumuna da değinen Koca şu ifadeleri kullandı: “Uğur kardeşime güveniyorum! Gösterdikleri başarı için de onları tekrar tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz, bu aşı için de bizdeki Faz 3 çalışmaları tamamlandı. Toplamda 5 milyon doza yakın Pfizer/BioNTech aşısı için de üretici firmadan ve Dr. Uğur Şahin’den söz aldık, imzalarımızı da çoktan attık. Burada da en büyük sorun, aşı üretimindeki gecikmeler. Tıpkı SinoVac gibi, Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde de ciddi aksamalar var.”