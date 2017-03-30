Nisanda hangi yabancı dizileri izleyelim?

CEM ALANÇ

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Dizi sektörü dünya çapında giderek büyüyor. Eskiden nisan-mayıs ayları yaklaşırken ‘Acaba yaz döneminde hangi yabancı dizileri izleyebileceğiz’ sorusu kafamızı meşgul ederdi. Son yıllarda böyle bir sorunumuz kalmadı. Zira ilkbahar ve yaz aylarının da artık kendine özgü bir yayın takvimi var.

Kanallar bir yandan yeni sezon onay ve iptal kararlarını açıklıyor, bir yandan da birçok yeni dizi prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

Gelin kısa kısa önümüzdeki ay ilk bölümleri ekrana gelecek dizilere şöyle bir bakalım.

Sıralama yayın tarihine göre, dolayısıyla herhangi özel bir kriter yok.

Prison Break (Fox, 4 Nisan 2017)

Prison Break için yeni bir dizi demek çok doğru değil. 2005-2009 yılları arasında ekrana gelen dört sezonun devamı niteliğindeki yeni sezon hazırlıkları aslında birkaç yıl önce başlamıştı.

Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine sahip dizi tekrar Fox’un radarına takıldı. Sonrasında da söylentiler yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladı.

Orijinal kadroda yer alan birçok oyuncu dizinin devamı niteliğindeki 5’inci sezon projesine dahil oldu. Bunların içinde ana karakterleri canlandıran Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco, Robert Kneppper ve Rockmond Dunbar var.

Dokuz bölümden oluşan yeni sezonuyla Prison Break bir mini dizi tadında ekrana dönecek.

Hikaye ise yine bir zamanda atlama kurgusuyla -sanıyorum yedi yıl sonrasında- Michael’ın yaşıyor olması ihtimali üzerine kurulmuş.

T-Bag, Lincoln ve Sara, Michael’ın Yemen’de bir hapishanede tutuklu olduğunu öğrenince ekibi yeni bir kaçış macerasına sürüklüyor. Bir de Ortadoğu karmaşasını ekleyince işlerinin çok kolay olmayacağını tahmin etmek zor değil.

Yeni sezon Amerika yayınından bir gün sonra (5 Nisan) ‘Fox Crime Türkiye’ ekranında olacak.

The Son (AMC , 8 Nisan 2017)

Philipp Meyer’ın aynı adlı romanından ekrana uyarlanan dizi AMC’nin ilkbaharda ekrana getireceği iddialı yapımlardan biri. Western drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Pierce Brosnan, Zahn McClarnon, Tatanka Means, Paola Nuñez ve Elizabeth Frances gibi isimler var.

İlk sezon 10 bölümden oluşuyor. McCullough ailesinin yaşadıkları iki farklı zaman diliminde paralel olarak işlenirken, Amerika’nın doğuşu ve Teksas’taki ‘haydut savaşları’ esnasında yaşananlar ekrana taşınacak.

1849 yılındaki hikayede ailenin genç oğlu Eli, Komançi yerlileri tarafında kaçırılacak. 60 yıl sonrasında ise Eli aileyi Meksika’yla yapılan savaşta ayakta tutmaya çalışan güçlü bir adam olarak seyircinin karşısında olacak. Özetle güçlü bir ailenin kanlı yükselişi ve düşüşü tarihi olaylar eşliğinde yorumlanacak.

‘Süper Güç Amerika’nın doğuşu tezine farklı bir bakış getirebilecek dizi, tarihi drama türüne meraklı izleyicilerin ilgisini çekebilir.

Guerilla (Showtime, 16 Nisan 2017)

Bir diğer yeni diziyle bu kez Avrupa’da Londra’ya yolculuk edeceğiz. Oscar ödüllü John Ridley’nin yazıp yönettiği mini dizi Showtime’ın ilkbahar sürprizi olarak karşımızda. Dizinin başrolünde ise Altın Küre ödülüne sahip Idris Elba var. Kadroda ayrıca Wunmi Mosaku, Giorgio Spiegelfeld, Patrick Gibson ve Seeta Indrani gibi oyuncular yer alıyor.

Mini-dizi altı bölümden oluşuyor. ‘Politik aktivistlikle başladığınız yolculuğa değişen şartlarla beraber nasıl devam edersiniz’ sorusu ise hikayenin merkezinde.

Genç bir çiftin 1971 yılı Londra’sında siyasi tutuklu bir kişinin serbest kalmasına yardım etmek için verdikleri mücadele esnasında hem ilişki ve değer yargılarını sorgulamaları, hem de bir yeraltı hücre evi kurmaları etkileyici bir anlatımla ekranda olacak.

Dönem dizileri özellikle de yakın tarih tarihte geçen hikayeler ilginizi çekiyorsa Guerilla’ya bir bakmak isteyebilirsiniz.

Girlboss (Netflix, 21 Nisan 2017)

Yeni dizilerle ilgili bir değerlendirme yapıyorsanız online platformları asla bir kenara bırakamazsınız. Sırada nisan ayının son günlerinde Netflix tarafından paylaşılacakn dizi Girlboss var.

Komedi türündeki dizinin yapım ekibinde Charlize Theron da yer alıyor ki bu bile önemli artılardan biri. Oyuncu kadrosunda ise Britt Robertson, Ellie Reed, Alphonso McAuley ve Johnny Simmons gibi genç oyuncular yer alıyor.

Dizinin hikayesi 22 yaşında eBay’de vintage kıyafet ve aksesuarlar satmaya başlayan Sophia Amoruso’nun otobiyografisinden uyarlanmış. Elimizde ne varsa internetten ikinci elde satmaya alışık olduğumuz şu dönemde bir başarı öyküsünü Netflix komik bir dille ekranlarımıza getirecek.

American Gods (Starz, 30 Nisan 2017)

Nisan ayının son gününde ise Starz, 2001 yılında basılan ve çok satanlar listesinde kendine hemen yer bulan Neil Gaiman imzalı aynı adlı romanın TV uyarlamasıyla bizleri buluşturacak.

Fantastik, bilimkurgu ve gizem türünde değerlendirebileceğimiz dizinin yapım ekibinde Bryan Fuller (kendisini Hannibal’dan tanıyoruz ve her adı geçtiğinde ah ah demekten kendimi alıkoyamıyorum) ve Michael Green var.

Oyuncu kadrosu ise bir hayli kalabalık: Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber ve Yetide Badaki ilk göze çarpan isimler.

İlk sezon sekiz bölümden oluşuyor. Hikaye merak uyandırıcı…. Yükselen yeni tanrılar ve düşüşteki eski tanrıların Amerika’daki mücadelesine hazırlanmak gerek galiba. Mitolojik öğeleri günümüz şartlarına uyarlayan bir savaş söz konusu. Bir de tabi inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye ayrılan taraflar da cabası.

Dizinin merkezinde üç yıl hapis cezası alan Shadow Moon karakteri var. Tahliyesine az bir zaman kala karısının ani ölümü nedeniyle serbest kalıyor. Serbest kaldıktan sonra gizemli bir dolandırıcı Wednesday, Shadow’a koruması olması teklifinde bulunuyor. Wednesday’in asıl amacı tüm Amerika’yı dolaşarak günümüz hayat şartlarına uyum sağlamış eski tanrıları toplayıp, yenilere karşı bir savaşta birleştirmek. Yeni tanrılar kimler peki? Medya ve teknoloji tanrıları…

Eski ve yeninin savaşı bu kez mitolojik öğelerle bezenirken sırf medya ve teknoloji tanrılarının neler yapabileceğini görmek için bile seyredebileceğim bir dizi.

Nisan ayında merakla beklediğiniz/takip ettiğiniz dizilerin ne zaman ekranda olacağını blogum https://diziizliyorumbende.wordpress.com/ adresinde bulabilirsiniz.