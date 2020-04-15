Nisanda devreye alınacaktı: Türkiye S-400 için çalışma grubu talebini yineledi

Türkiye, ABD ile ilişkilerinin gerilmesine neden olan, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin sorunları çözmek üzere NATO’nun da dahil olduğu bir heyet kurulması teklifini yineledi.

F-35 savaş uçağıyla S-400 hava savunma sistemlerinin birlikte çalışamayacağı belirtiliyor. (Fotoğraf: Reuters)

NATO müttefiki iki ülke arasındaki ilişki geçen sene Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle bozulmuş, ABD Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit ederken F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

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ABD, S-400’lerin NATO sistemleri ile uyumsuz olduğunu ve ABD’li Locheed Martin şirketinin geliştirdiği F-35 savaş uçaklarının radara yakalanmama fonksiyonunu tehdit ettiğini iddia etmişti. Türkiye bu iddiaları reddederken S-400’lerin birliğin savunma sistemine dahil edilmeyeceğini bildirmişti.

Nisan ayında devreye alınacaktı

Mart ayının başlarında Suriye hükümet güçleri ile Türkiye’nin desteklediği isyancılar arasındaki çatışmalar şiddetlenince Ankara Washington’dan yardım talebinde bulunmuştu.

O tarihten sonra S-400 konusu pek gündeme gelmezken, Türkiye nisan aynında devreye alacağını söylediği S-400’lerle ilgili bir adım atmamıştı.

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İnternet üzerinden yapılan NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin sorunların çözümüne ilişkin tavrında bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu “ABD’ye NATO nezdinde bir çalışma grubu kurulması önerimizi yineliyoruz. Bu teklif halen masada” dedi.

Çavuşoğlu aynı zamanda Türkiye’nin halen iyi bir teklif gelmesi durumunda Patriot füzeleri alımına sıcak baktığını da belirtti. Washington cephesi ise S-400’ler iade edilmediği sürece Türkiye’ye Patriot satmaya yanaşmıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kasım ayında ABD’ye giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüş ve çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmıştı. Ancak bu konuda henüz ciddi bir gelişme yaşanmadı.