Nisanda 451 şirkete 12 milyar lira teşvik verildi

Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 11.9 milyar lira teşvik belgesi verildi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan nisan ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 11.9 milyar lira olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 17 bin 694 kişilik istihdam öngörülüyor.

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Listeye göre, Selçuk İplik Sanayi AŞ, Gaziantep’de 2.14 milyar lira bedelli selülozik Elyaf üretimi yatırımı için, İstanbul Gübre Sanayi AŞ, Kütahya’da 676 milyon lira bedelli kimyasal gübre üretimi yatırımı için, Renta Elektrikli Ev Aletleri Ltd. Eskişehir’de 515.3 milyon lira bedelli, BYS ev aletleri imalatı tevzi ve modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi aldı.