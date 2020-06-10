Nisanda 1 milyona yakın kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), corona virüsü salgınının etkisinin devam ettiği nisan ayında 920 bin kişinin ilk kez ihtiyaç kredisi kullandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TBB’ye göre aynı ayda 38 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı ise 23 bin oldu. 13 bin kişi de ilk defa konut kredisi kullandı.

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Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, nisanda yıllık bazda yüzde 21 artarak 664 milyar liraya çıktı.

Bireysel kredilerin yüzde 48’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı geçen yıla göre 0.6 puan düşerek yüzde 3.6 düzeyine geriledi.

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Ortalama kredi 21 bin lira

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 900 bin kişi artarak 32.4 milyona çıktı. Ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin lira.

Ticari krediler yüzde 20 artarak 2 trilyon 586 milyar liraya çıktı. Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahipti. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattı.