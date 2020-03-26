Nisan, mayıs ve haziran aylarında elektriğe zam yok

Nisan, mayıs, haziran aylarında elektriğe zam yapılmayacak.

Fotoğraf: Reuters

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bugünkü toplantısınının ardından başkan Mustafa Yılmaz enerji sektörünün üzerine düşen fedakarlığı yapması gerektiğini vurguladı.

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Akaryakıt istasyonları açık olacak

Akaryakıt sektöründen gelen dönüşümlü çalışma ve bazı bayilerin belirli saatlerde kapatılmasının gündemde olmadığını, öncelikle vatandaşların evde kalmasının ve mümkün mertebe dışarı çıkmamasının beklendiğini kaydetti.

Hayatın akışında sorumlulukların ve ihtiyaçların sürdüğünü ve bu noktada akaryakıt sektöründeki hizmetlerin aksamamasının önemini vurgulayan EPDK başkanı şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız 7/24 akaryakıta ulaşabilmeli ve bu konuda en ufak bir sıkıntı ile karşılaşmamalı. Ancak piyasanın sürdürülebilirliğinin korunması için -vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde- yeni önlemler almak söz konusu olduğunda kurumlarımızla irtibatlı şekilde üzerimize düşeni yaparız.”