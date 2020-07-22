‘Nino’, Covid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan sahibinin bakkal alışverişini yapıyor

Covid-19 pandemisi tüm dünyada etkisini azaltmadan sürdürürken, uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konularından başında sosyal mesafe geliyor.

Ancak kalabalık şehirlerde sosyal mesafeyi korumak imkansıza yakın. Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan bir kişi, sosyal mesafeyi korumak adına ‘sadık dostu’ndan yardım alıyor.

Reklam

‘Nino’ adlı köpek, evden dışarı çıkamayan sahibinin alışverişini yapmak için bakkala gidip geliyor. Ağzında sepetiyle evinin yakınındaki bakkala giden köpek, alışverişi tamamladıktan sonra dolu sepetiyle evinin yolunu tutuyor.

Nino, boş sepetiyle bakkala gidiyor. (Fotoğraflar: AA)

Bakkala vardığında dükkan sahibi, köpeğin sepetini dolduruyor.