Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nilgün Tunçcan Ongan: Tanzim muhalefeti

Özelleştirme geliriyle övünürken tanzim satış uygulamalarının gündeme gelmesi, özelleştirme politikalarının toplumsal sonuçlarını ortaya koymak bakımından ders niteliğindedir.

Serbest piyasadan kaynaklanan sorunların daha fazla serbestleşerek aşılamayacağının karinesidir. Sosyal ücret uygulamalarının devre dışı bırakılmasından, hak temelli sosyal politikanın ortadan kaldırılmasına kadar daha fazla serbestlik adına alınan tüm tedbirlerin yarattığı gelir güvencesizliğinin sürdürülemez olduğunun ifadesidir.

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Hal böyleyken, tanzim muhalefetinin niteliği ise tanzim ihtiyacının gözümüze soktuğu sorunlar kadar vahim. Ve akıl alır gibi de değil.

Nilgün Tunçcan Ongan’ın yazısı

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