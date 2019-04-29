Nilgün Tunçcan Ongan: Cinsel şiddette yargılamalar saldırgana ‘gerekçe bulma’ sürecine dönüşüyor

Yapılan çalışmalar suçun gizlenmesi eğiliminin çocuk istismarı konusunda da son derece güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Farklı kaynaklar, olguların sadece yüzde 15’inin açığa çıkartılabildiğini gösteriyor.

İstismarcının aile üyesi olması, suçun ailevi bir sırra dönüştürülmesinin en önemli nedenlerinden biri. Bununla beraber ailenin ‘çocuğuna sahip çıkmamakla’ suçlanması ya da gündemden düşmeyen ‘küçüğün rızası’ tartışmaları saldırganların hayatını kolaylaştırırken suçun gizlenmesi eğilimini de güçlendiriyor.

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Saldırganın güç gösterme, tahakküm kurma ve boyun eğdirme amacıyla doğrudan ilişkili olan cinsel suçlar, bu bağlamdan kopartıldığı ölçüde yapılan değerlendirmeler ve hatta yargılamalar saldırgana ‘gerekçe bulma’ sürecine dönüşüyor.

‘Kontrol edilemeyen dürtüler’ ya da ‘hastalıklı ruh hali’ gibi yaklaşımlar ise cinsel saldırıyı ‘münferitleştirmek’ yanında saldırganı ‘masumlaştırmak’ riski de taşıyor.

Oysa Türkiye Psikiyatri Derneği, cinsel saldırının bir ‘hastalık’ değil suç olduğuna dikkat çekiyor.

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Nilgün Tunçcan Ongan’ın yazısı