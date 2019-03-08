Nilgün Tekfidan Gümüş: S-400 baskıları Türkiye’yi Moskova’ya itiyor

Türkiye, ABD için kritik bir müttefik. İncirlik üssünün yanı sıra Malatya-Kürecik’e konuşlandırılmasına izin verdiği radarla ABD’nin uzun menzilli balistik füze kalkanına destek veriyor. Ve şimdi Türkiye bir seçime zorlanıyor. Bir yanda müttefiki ABD, öte yanda Astana süreciyle Suriye’de ortak olduğu Rusya, orta yerde de milli çıkarları.

Aslında şunu da sormak lazım. ABD, Türkiye’nin, hasım gördüğü Rusya eksenine çekilmesinden rahatsızlık duyarken S-400 konusunda yaptığı baskı ve tehditlerle Türkiye’yi giderek daha fazla Moskova’nın çekim alanına itmiş olmuyor mu? Sanırım bu durumda en iyisi uzlaşma formülü arayışlarına devam etmek.

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Nilgün Tekfidan Gümüş’ün yazısı