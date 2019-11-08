Nilgün Tekfidan Gümüş: ABD’de Cumhuriyetçiler arasında Türkiye’nin bedel ödemesi gerektiğini düşünenler söz konusu

Ziyaret tam da Trump’ın azil süreci nedeniyle iç siyasette giderek sıkıştığı, Türkiye’ye Rusya ile ilişkiler ve Suriye’ye yönelik harekât konusunda yeterince baskı yapmadığı gerekçesiyle hem Kongre hem de medya tarafından eleştirildiği bir döneme denk geliyor. Dolayısıyla ziyaret, zamanlaması ve içeriği bakımından son dönemlerin en kritik görüşmelerinden biri olmaya aday.

Halen Türkiye aleyhinde yedi tasarı Senato’nun komitelerinde bekliyor. Senato’da Trump’ın Cumhuriyetçileri çoğunlukta. Ancak Cumhuriyetçiler arasında da Türkiye’nin bir bedel ödemesi gerektiğini düşünenler söz konusu.

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Nilgün Tekfidan Gümüş’ün yazısı