Nilgün Cerrahoğlu: Türkiye’nin imajı bundan böyle ürkütücü bir ‘cehennem’den farksız

Avrupa’nın siyasi tepkilerinin belli ki artık Ankara üzerinde bir etkisi yok. Ama Avrupa kamuoyunda ve sokaktaki adam nezdinde, Türkiye’nin imajı bundan böyle ürkütücü bir “cehennem”den farksız.

Bunların, turizmi canlandırmak için daha on beş gün önce “Komşunu al da gel!” kampanyası başlatan bir ülkeden geldiğine inanmak güç. Göçmenler güya bu yaz, Türkiye’de tatil yapmakla kalmayacak, komşularını da alıp beraberlerinde getireceklerdi…

Oysa Türkiye denince artık herkes kaçacak delik arıyor. “Haç-hilal” muhabbeti, turizm tabutuna son çivisini de çaktı.

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı