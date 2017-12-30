Nilgün Cerrahoğlu: Türkiye neşesinin feri sönmüş bir modda yeni yıla giriyor

Bu yıl meydanlarda yılbaşı kutlamak yasak.

Taksim, Şişli, Beşiktaş yasak.

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Meydanlarda yılbaşı yasağı yetmedi, bazı yerlerde yılbaşı ışıkları da yeni yıla girmeden daha sökülmeye başlandı…

Gerekçesi “güvenlik”.

Adeta topyekûn savaş halinde bir ülkede yaşıyoruz.

Sokak partilerini iptal etmek kâfi gelmiyor. Konserler de iptal ediliyor.

Suriye de bile yeni yıl heyecanı, daha coşkulu yaşanıyor olabilir. Onlar zira bir iç savaştan yeni çıkıyor.

Türkiye ise çok durgun, neşesinin feri sönmüş bir modda, güvenlik kaygılarının zirve yaptığı bir ortamda yeni yıla giriyor.

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı