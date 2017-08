Nilgün Cerrahoğlu: Suudi Arabistan dahi yobazlığın örtüsünü aralamaya çalışıyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Suudi Arabistan nüfusunun yüzde 60’ını 30 yaş altı gençler oluşturuyor…

Daha iyi eğitim olanaklarına kavuşan gençler ve kadınlar; sosyal medyada -en son “mini etekli kız” örneğinde gördüğümüz gibi- şaşırtan ve çok ilgi çeken kampanyalarla gündeme geliyorlar.

“Direksiyon kampanyaları” ile konuşulan kadınlar, en son olarak sosyal medyada başlarındaki erkek velilere bayrak açan “Kendi velim benim!/I am my own guardian” inisiyatifi ile mücadelelerini sürdürüyorlar.

“2030 vizyonu”nun arkasında böyle ilginç dip dalgalar var.

Bizler yüz yıllık kazanımlarımızı sıfırlayan U-dönüşlerle geri savruladuralım; Suudi Arabistan gibi bir ülke dahi yobazlığın ve bağnazlığın örtüsünü, utangaçça da olsa, aralamaya çalışıyor.

Boşa dememişler: Herkes gider Mersin’e, biz gideriz tersine.

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı