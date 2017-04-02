Nilgün Cerrahoğlu: İçi boş evet/hayır yöntemi, gerçek konuların tartışılmasını engelliyor

Bu içi boş evet/hayır yöntemi, bir yanda duygu sömürüsü, hamaset, demagoji, gaz almak ve gaz vermek amaçlarına hizmet ederken, bir yandan gerçek konuların tartışılmasını engelliyor.

Oylamaya çeyrek kala örneğin, anayasa değişikliği teklifinde ‘cumhurbaşkanının fesih yetkisi’nin var olup olmadığı tartışılıyor. Bu başlı başına bir skandal.

AB standartlarında referandum yapılsa, referandumun örneğin bu değişikliği kapsayıp kapsamadığı oy pusulalarında yazacaktı…

Oysa böyle konuların -en azından geniş kitleler nezdinde- bilinçli şekilde ‘muallakta bırakılması’ , ampul tarzı referanduma istenilen manevra alanını tanıyor.

Kelime oyunları, retorik ve şark kurnazlıklarıyla sorulmayan soruları referandumda soruyormuş gibi yapmak ya da “fesih var mı yok mu” örneğindeki gibi sorulan soruları gümbürtüye getirip sorulmamış gibi yapmak kolayca mümkün olabiliyor.

Madem her şey bu kadar basit…

Biz de sosyal medyanın yalınlığı ve basitliğinden yardım alarak bitirelim bu yazıyı. Sosyal medyada ışık hızıyla yayılan bir mesaj şöyle diyor: “Uzmanlar 4 beyazdan mutlaka uzak durulması gerektiğini bildirdi: ‘Şeker, un, tuz ve beyaz renkli evet!”

Siz siz olun beyazın tehlikelerinden kendinizi koruyun.

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı