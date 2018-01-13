Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin: Erdoğan’a hediye edilen ‘Reisin aslanları’ Gaziantep’te

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti sırasında kendisine ‘hediye edilen’ aslanlara ‘Nil’, ‘Sultan’, ‘Sudan’ ve ‘Sevakin’ isimlerini koydu.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, geçen ay Erdoğan’a ikisi erkek dört yavru aslan hediye etmiş, hayvanların Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne konulacağı belirtilmişti.

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İki gün önce hayvanat bahçesine götürülen aslanlar için bugün tanıtım töreni düzenlendi. Hayvanat bahçesinde girişler de ücretsizdi.

Gazinatep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘Reis’in aslanları’ olarak adlandırdıkları yavru aslanlara Erdoğan tarafından ‘Nil’, ‘Sultan’, ‘Sudan’ ve ‘Sevakin’ isimlerinin verildiğini söyledi.

Şahin, hayvanat bahçesinin 1,5 milyon metrekarede kurulu olduğunu, 400 türden 10 bin hayvanın barındığını belirterek aslanların Sudan’a giden çalışanlar tarafından kargo uçağıyla alındığını ifade etti.

AKP’li belediye başkanı şöyle devam etti: “Tabii yoldan gelince onların dinlenme, bakıma ihtiyacı vardı. Bakımlarını yaptık, dinlendirdik, ihtiyaçlarını giderdik, rahatlattık. Şimdi de aslanlarımızla ilgili lansman için buradayız. Biz ‘Reisin aslanları’ olarak tanımlıyoruz ama sayın cumhurbaşkanımız dün yaptığımız görüşmede bize isimlerini bildirdi. Öncelikle dişi aslanlarımızın isimleri ‘Nil’ ve ‘Sultan’, erkek aslanlarımızın ismi ise ‘Sudan’ ve ‘Sevakin.’ Biliyorsunuz orada çok önemli bir adamız var. O adanın ismini verdik. Bu aslanlar bize emanet. Bizim de en önemli özelliğimiz emanete iyi bakmak. Ben bütün Türkiye’yi yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçemize ‘Reisin aslanları’nı görmeye bekliyorum. Sayın cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum.”

Aslanların alışma süresi boyunca diğer aslanlardan ayrı tutulacağı belirtildi.