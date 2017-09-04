Nil Karaibrahimgil: Çocuklarımıza kafalarında boyayacakları korkunç masallar anlatmaktan korkmayalım

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Bugünlerde bu konuda bir kitap okuyorum. Çocukların gerçeği duymaya ihtiyaçları yok. “Dünya güneşin etrafında 30 kilometre hızla dönüyor ve uzayda onu hiçbir şey tutmuyor yavrum” yerine, “Dünya yaşlı ve bugünlerde burnu akan bir kaplumbağanın sırtında duruyor” demek onlara daha iyi geliyor.

“Boşlukta mı? Kilometre mi? Düşmeden durmak mı?” gibi şeyler hayatı asla anlayamayacakları bir karmaşa haline getiriyor.

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Biz büyükler de her zaman onlardan akıllı olacak olan dev otoriteler oluyoruz. Onların, devlerin minik fareler tarafından alt edilebileceğini duymaya ihtiyaçları var. İçlerinde olan bin bir duygunun ismini duymak istiyorlar. Öfke ve kötülük de bunun parçası.

Kötünün değişebildiğini, cadının kazana atılabildiğini duymaya ihtiyaçları var. Duygularını düzenlemek için yeteri kadar peri tozu yutmuş olmaları gerekiyor.

Masal dinlemiş olanlar, en kötü anlarda bile hayatın değişebileceğine inanıp ve bunun için çabalarmış. Bir insanı ilk gördükleri halleriyle yargılamazmış. Çünkü masallarda herkes payına düşen değişimi yaşar.

Çocuklarımıza resimli hikaye kitapları değil, kafalarında boyayacakları korkunç masallar anlatmaktan korkmayalım. Bırakalım cadı Hansel’le Gretel’i beslesin. Sonunda kimin cadılık yapacağını hepimiz biliyoruz.

Nil Karaibrahimgil’in yazısı