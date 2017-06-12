Nikola Kalinic’in ardından Aaron Jackson: Avrupa’da basketbolcular önemsenmiyor, takımlar uyanmalı

Fenerbahçe’de forma giyen Sırp basketbolcu Nikola Kalinic’in Avrupa basketbolu ve Euroleague organizasyonuna yönelik eleştirilerine CSKA Moskova’nın ABD’li guardı Aaron Jackson da katıldı.

‘Euroleague şampiyonluğunu kutlayamadım’

basketfaul.com’un haberine göre Avrupa’da oynayan basketbolcuların neden ilk fırsatta NBA’e gittiğini merak edenlere Twitter hesabından yanıt veren Kalinic şunları yazmıştı: “Profesyonel bir basketbolcu olarak Avrupa’da onların istedikleri sayıda maça çıkacaksın ki NBA’le hemen hemen aynı sayıda. Yaz tatilin yok (Beş sezonda toplam 20-40 gün tatil belki yapmışımdır). İstedikleri kadar doping testine gireceksin. Hakemler hakkında şikayette bulunamayacaksın. Sonra da bir oyuncunun fırsat bulur bulmaz neden NBA veya başka bir yere gittiğini merak ediyorsun. Örneğin Euroleague şampiyonluğunu arkadaşlarımla beraber kutlayamadım çünkü doping testine gitmek zorundaydım.”

‘Oyuncular önemsenmiyor’

Sırp oyuncunun gündeme getirdiği sorunları dillendiren bir diğer isimse CSKA’lı Aaron Jackson oldu. Kalinic’in tweet’ini alıntılayan Jackson, “Haykırıyorum! Avrupa ve Euroleague bu konular hakkında düşünmeli. Oyuncular önemsenmiyor, takımlar uyanmalı” dedi.

‘Euroleague’in kendi kuralları yok’

ABD’li guard, “Her gün antrenman yap, tüm Avrupa’yı uçarak dolaş, her maç final gibi olsun ve sezon haziranın ortasında bitsin. Sonra da 17 Ağustos’ta geri dön. Euroleague’in kendi kuralları yok ama maçta ne giyeceğinizle ilgili kuralları var. Takımlar kamplarını aynı anda başlatmalı, eylülün ilk haftasında” diye yazdı.