Nikah merasimi genelgesi: Oyun amaçlı değil, dinlemeye yönelik müzik çalınacak

İçişleri Bakanlığı, valiliklere ‘nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler‘ konulu genelge gönderdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda nikah salonlarının 15 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayabileceği yönünde karar alındığı belirtilen genelgede şu kurallar yer aldı:

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*Nikah mekanlarında temasa neden olabilecek dans, oyun amaçlı müzik yayını yapılmayacak, misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.

*Nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

*Nikah mekanlarına maske takılarak girilecek, merasim sürecinde gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak. İşletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekan girişinde maske dağıtılacak.

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Toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak

*Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.

*Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek.

*Nikah merasimi yapılacak mekanların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.

Misafirlere ateş ölçümü yapılacak

*Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek ateşi olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

*Mekan girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

*Yemek, kokteyl ve benzeri ikram yapılarak nikah merasimi düzenlenen mekanlarda, misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

*Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikah mekanlarında oturma düzeni bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecek. Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan mekanlarda oturma düzeni sandalye/koltuklar arası 1 metre mesafe olacak şekilde hazırlanacak.

*Nikah esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl ve benzeri olması durumunda 30 Mayıs tarihli valiliklere gönderilen genelge hükümlerine uyulacak.

*Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın iklimlendirme rehberinde belirtilen kurallara uyulacak.

*Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.

* Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de corona virüsü açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacak.

*Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.