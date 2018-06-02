Nijerya’nın Dünya Kupası formasına üç milyon sipariş: Mağazalarda uzun kuyruklar oluştu

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak olan Nijerya’nın forması taraftarların gözdesi oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Nijerya Futbol Federasyonu, üç milyon forma siparişi aldıklarını söylerken, taraftarlar Nike’ın Londra’daki en büyük mağazasında Nijerya formasını satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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65 sterline (400 TL) satılan formalar Nike’ın internet sitesine konulmasından kısa süre sonra da tükendi.

Geçen şubatta tanıtılan forma için modelik yapan oyuncular arasında Arsenalli Alex Ivobi ve Leicester City’den Wilfried Ndidi de vardı.

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Tasarımın, kartal kanadından ilham alan siyah-beyaz kolları ve yeşil gövdesiyle Nijerya’nın 1994’te giydiği formaya göndermede bulunularak hazırlandığı belirtildi.

Deplasman formasının da klasik yeşil çizgili formanın ‘rafine bir hali’ olduğu kaydedildi.

Nijerya’nın cumartesi günü Wembley Stadı’nda İngiltere’yle yapacağı hazırlık maçında yeni formalarla sahaya çıkması bekleniyor.