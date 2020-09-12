Nijerya’nın bir eyaletinde 14 yaşından küçük çocuklara tecavüz edenler hadım edilecek

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde 14 yaşın altındaki çocuklara tecavüz edenlerin hadım edilmesi kararlaştırıldı.

Haziran ayında, Lagos’ta binlerce kadın sokağa dökülmüştü. Fotoğraf: CNN International

Çocuklara tecavüz edenlerin hadım edilerek cezalandırılması eyalet meclisinde yasalaştı. Aynı suçun tekrar işlenmesinin önüne geçileceği düşüncesiyle bu cezanın uygulanmasına sıcak baktığı bilinen eyalet valisi Nasır Ahmet el Rufai tarafından imzalanması bekleniyor.

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Ülkenin tüm eyaletlerinde tecavüzlerin sayısının artması nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Nijerya yasaları, tecavüzden yargılanıp hüküm giyenlere en düşük 14 yıl azami müebbet hapis cezası öngörüyor.

Salgın sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında tecavüzlerin artması toplumda infiale sebebiyet verdi. Bazı eyaletlerde hadım etme cezası gündeme gelirken idam cezası isteyenler de oldu.

Kendisi de bir cinsel şiddet mağduru olan aktivist Dorothy Njemanze, Kaduna eyaletinde alınan kararı memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.