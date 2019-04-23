Nijeryalı istihbaratçı Paskalya kutlaması yapan çocukların üzerine aracını sürdü: 11 ölü

Nijerya’da bir istihbarat görevlisi, ülkenin kuzeydoğusundaki Gombe’de Paskalya kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit töreni sırasında kalabalığın üzerine aracını sürdü; çoğu çocuk 11 kişi öldü; 30 kişi yaralandı.

Fotoğraf: www.africanexponent.com (temsili)

BBC’deki habere göre görgü şahitleri, yolun kutlama nedeniyle kapatılmasına sinirlenen sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürdüğünü söyledi. Kutlama kana bulanınca öfkeli kalabalığın sürücünün ve aracın içindekileri döverek linç ettiği belirtildi.

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Polisten yapılan açıklamada ise izinli olan istihbarat görevlisinin aracın kontrolünü kaybettiği iddia edilse de görgü şahitleri ve Hristiyan bir grubun lideri Isaac Kwadang, “Kasıtlı yaptı. Öncesinde çocuklarla tartıştı” dedi.

Ölenlerin en küçüğünün altı en büyüğünün 22 yaşında olduğu açıklandı.

