Nijerya’da, yılın ilk beş ayında her beş saatte bir kişi tecavüze uğradı

Nijerya Emniyet Müdürü Muhammed Adamu, ocak-mayıs aylarını kapsayan süreçte 717 kişinin tecavüze uğradığını belirterek, “Bu, her beş saatte bir tecavüz olayı yaşanıyor anlamına geliyor” dedi.

Halktan, bu suçu işleyenleri bildirmelerini, polise gitmekten korkmamalarını isteyen Adamu, bu yıl 799 şüphelinin tutuklandığını, bunların 631’inin hakim karşısına çıktığını söyledi.

Reklam

Kaçının yargı sürecinin tamamlandığı ve verilen cezalar konusunda bilgi vermeyen Adamu, güvenlik güçlerinin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptığını anlattı.

Ülkede, son dönemde tecavüze uğrayanların çoğunun öldürüldüğünü anımsatan aktivistler, suçluların çoğu kez yakalanamadığından veya yeterli cezayı almamasından yakınıyor ve yeni yasal düzenleme istiyor.