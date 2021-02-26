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Yaramazlara biraz batar!

Nijerya’da yatılı okuldan 317 kız öğrenci kaçırıldı

Nijerya’nın Zamfara eyaletindeki yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan kız öğrenci sayısının 317 olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, gazetecilere bilgi veren Zamfara polis komiseri Abutu Yaro, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki bir kız lisesine saldırı düzenlediğini ifade etti.

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Yaro, saldırının ardından yapılan yoklamada 317 kız öğrencinin kaybolduğunu fark ettiklerini dile getirdi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Yaro, öğrencilerinin kurtarılması için arama kurtarma çalışması başlatıldığını söyledi.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, 550 kız öğrencinin kaçırıldığı, 50 öğrencinin de kaçmayı başardığı öne sürüldü.

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