Nijerya’da yatılı okula saldırı: 400’e yakın öğrenci kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Katsına eyaletinde silahlı grup, yatılı okula düzenlediği saldırıda 400’e yakın erkek öğrenciyi kaçırdı.

Fotoğraf: BBC

AA’nın haberine göre silahlı grup Kankara bölgesindeki yatılı okula cuma gecesi saldırı düzenledi. Bölgede yaşayanlar, saat 23:00 civarında silah sesleri duydu.

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Okulun güvenlik görevlilerine destek için polis ekipleri sevk edildi. 200’e yakın öğrenci kaçmayı başardı. 400’e yakın öğrenci ise kaçırıldı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını belirtti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söyledi.

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Katsina Valisi Aminu Masari, saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılmasını talimatını verdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.