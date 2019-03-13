Nijerya’da okul binası çöktü: Sekiz öğrenci öldü, onlarca kişi enkaz altında

Nijerya’nın Lagos kentinde çok sayıda daire ve en üst katında okul bulunan üç katlı bina çöktü. En az sekiz öğrenci öldü. Öğrenci ve yetişkin onlarca kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre çok sayıda arama-kurtarma ekibinin yönlendirildiği enkazın altından bazı öğrenciler yaralı halde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 100’ü aşkın öğrencisi olan okulda çocuğu olan anne-babalar panik içinde okula ya da hastaneye koştu.

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Nijerya Ulusal Acil Durum ve Afet Yönetimi Dairesi sözcüsü Ibrahim Farinloye, ‘Çocuklar dahil onlarca kişinin beton yığınları altında kaldığını düşünüyoruz. Neden çöktüğünü ise henüz bilmiyoruz” dedi.

Nijerya’da çoğunlukla kalitesiz malzeme kullanılarak inşa edildikleri için bina çökmesi sık rastlanan bir durum. 2016’da ülkenin güneyindeki Uyo’daki bir kilisenin çatısı çökmüş, 100’ü aşkın kişi ölmüştü.