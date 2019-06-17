Nijerya’da intihar saldırısı: En az otuz ölü

Nijerya’nın Borno eyaletinde arka arkaya meydana gelen üç intihar saldırısında en az otuz kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Yaralılar, Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’de tedavi altına alındı. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, henüz herhangi bir örgüt tarafından üstlenilmeyen saldırı, bu yıl Nijerya’da meydana gelen en büyük kitle katliamlarından biri oldu. Ancak IŞİD bağlantılı Boko Haram örgütünün bölgede uzun süredir etkili olduğu ve eylemler gerçekleştirdiği, biliniyor.

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Saldırının pazar gecesi Konduga köyündeki büyük bir patlama ile meydana geldiği ve yaralı sayısının da 42 olduğu bildiriliyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’nin sözcüsü ise yaptığı açıklamada, devlet başkanının güvenlik kuvvetlerini, ‘teröristlerin masum sivilleri kullanarak her türlü konvansiyonel olmayan saldırı yöntemlerini kullanabilecekleri konusunda uyardığını’ aktardı.