Nijerya’da ‘corona’ tespit edilen kişi THY ile İstanbul aktarmalı uçmuş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı için “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir” dedi.