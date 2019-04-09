Nijerya’da bölgenin tek bankası soyuldu: Yedi ölü

Nijerya’nın Ondo eyaletinde bulunan tek banka, silahlı soyguncular tarafından soyuldu. Yedi kişiyi öldüren soygunculardan biri yakalandı.

Fotoğraf: DHA



Olay Nijerya’nın Ondo eyaletinde bulunan Ondo Eyalet Bankası’nda yerel saatle 14:00’te gerçekleşti. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada banka kapısını dinamit ile havaya uçurarak içeri giren silahlı 11 soyguncu, banka güvenlik görevlisi, beş banka çalışanı ve bir müşteriyi öldürdükten sonra kasadaki paraları alarak kaçtı.

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Soygundan kısa bir süre sonra, şüphelilerden birisinin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Polis kaçan diğer soyguncular ve paranın peşinde.