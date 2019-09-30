Nijerya’da ‘bebek fabrikası’ operasyonu: Hamile kalmaları sağlanıp bebekleri satılan 19 kadın kurtarıldı

Nijerya’da polis, Lagos kentinde düzenlediği operasyonla, ‘tecavüz yoluyla hamile kalmalarını sağlamak ve doğan bebekleri satmak amacıyla’ kaçırılan 19 kadını ve dört bebeği kurtardı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polisten yapılan açıklamada, ülkede, ‘bebek fabrikası’ olarak adlandırılan evlerde zorla tutulan kadınların dünyaya getirdiği erkek bebeklerin 1400 dolara (7 bin 900 lira) kız bebeklerin ise 830 dolara (4 bin 690) satıldığı belirtildi. Evlerde yakalanan iki ‘eğitimsiz hemşire’ tutuklanırken bebek fabrikalarının yöneticilerinin arandığı vurgulandı.

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İş vaadiyle kaçırıldılar

Bebekleri kimlerin satın aldığı konusundaki araştırmaların da sürdüğü belirtilen açıklamaya göre yaşları 15 ila 28 arasında değişen kadınlar, iş vaadiyle başka kentlerden Lagos’a götürüldü. Evlere hapsedilen kadınlar tecavüze uğradı.

Kurtarılan kadınlardan biri yaşadıklarını söyle anlattı: “Beni bir kadın aldı otobüs garından ve Lagos’a getirdi. Sonra bir eve götürdü ve bir yıl boyunca orada kalmak zorunda olduğumu söyledi. Hamile olduğumu anlayana kadar yedi adamla birlikte olmaya zorlandım. Bebek satılınca para vereceklerini söylediler.”

Kadınlar ve bebekler bir rehabilitasyon merkezine götürüldü.

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Geçen yıl bebek fabrikalarına yönelik operasyonlarda 160 bebek ve çok sayıda kadın kurtarılmıştı.