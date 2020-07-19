Nijerya dışişleri bakanı Covid-19’a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da, dışişleri bakanı Geoffrey Onyeama’da Covid-19 tespit edildi.
AA’nın haberine göre, Onyeama, Twitter hesabındaki açıklamasında Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.
Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Boğazımdaki tahriş nedeniyle dün dördüncü kez Covid-19 testi yaptırdım. Maalesef bu sefer test sonucum pozitif çıktı. İşte hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin.”
Ülkede şimdiye kadar 36 bin 107 vaka görüldü, 778 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.