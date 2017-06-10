Nijer de topa girdi: Katar’dan büyükelçisini çekiyor

Afrika ülkesi Nijer, çok sayıda ülkenin kıskacındaki Katar’dan büyükelçisini çekme kararı aldı.

Nijer, Katar’ın başkenti Doha’daki elçisini ülkeye çağırırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’la ‘dayanışma içerisinde’ olduğunu duyurdu.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu.

Ablukaya Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.