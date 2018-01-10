Nihayet: Hayvanları öldürenlere 10.5 yıla kadar hapis cezası geliyor

Hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla kanun tasarısı hazırlandı: 10.5 yıla kadar çıkabilecek hapis cezası söz konusu.

Milliyet’in ulaştığı torba taslakta Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu’ndaki çok sayıda maddede değişiklik var.

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Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nce 4 Ocak tarihli yazıyla Türkiye genelindeki adalet komisyonu başkanlıklarına görüşe gönderilen 27 maddelik 48 sayfalık taslakla ilgili 30 gün içinde görüş bildirilmesi istendi.

Taslağa göre Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler şöyle:

* Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene dört aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak altı aydan 4.5 yıla çıkacak.

* Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.

* Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler iki aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

* Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikâyetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ve il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.