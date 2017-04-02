Nihayet: Dylan, Nobel ödülünü ‘gizli kapaklı’ aldı

Nobel Ödüllü Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan, ödülünü Stockholm’de ‘gizli kapaklı’ aldı.

Nobel’de Dylan muamması

İsveç Akademisi’nce verilen Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi, Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan olmuştu. Dylan’a ödül verilmesinin gerekçesi ‘Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel anlatımlar yaratması’ olarak açıklanmıştı.

Dylan, “İnanması zor. Harika ve inanılmaz” sözleriyle tanımladığı ödülü kabul ettiğini duyurmuş, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek törenle ilgili, “Gidebilirsem katılacağım” demişti.

Ancak Dylan daha sonra fikir değiştirerek ödül törenine katılmasının ‘başka yükümlülükleri’ nedeniyle mümkün olmadığını söylemişti.

Bilinmeyen bir yer ve zamanda

Avrupa’da konser turuna çıkan ve Stockholm’de iki gün boyunca konser verecek olan Dylan, Nobel Ödül Komitesi yetkilileriyle bilinmeyen bir yer ve zamanda buluşarak diplomasını ve madalyasını aldı.

Dylan’ın, para ödülünü alması için yapması şart koşulan konuşmayı ise gerçekleştirmediği bildirildi.

Buluşmada hiçbir basın mensubu yer almazken, buluşmadan fotoğraf da paylaşılmadı.