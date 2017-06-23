‘Nihayet’: Canı sıkıldı diye iki çocuğu vuran şahıs tutuklandı

Erzurum’da canı sıkıldı diye sokakta rastgele ateş eden ve iki çocuğu sırtından vuran şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Bundan dört gün önce 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay, Palandöken’deki evinde iftar saatini beklerken, apartmanın dördüncü katından havalı tabancayla sokaktaki kola şişesine ateş etmişti.

Sokakta oyun oynayan dört yaşındaki Sümeyye Boz ile altı yaşındaki İkra Kaya sırtından vurulmuştu. Çocuklar hastanede tedavi görürken, gözaltına alınan Akçay, “Evde canım sıkılınca çocuklara değil duvardaki kola şişesine ateş ettim” demişti.

Önceki gün gözaltına alınan Ömer Murat Akçay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklandı

Ömer Murat Akçay, bugün sabah saatlerinde savcının itirazı üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Savcılığın itirazı üzerine 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla Akçay’ı tutukladı.

‘Bir yerden sıçramış, gitmiş’

Ömer Murat Akçay, elleri kelepçeli olarak adliyeden çıkarılırken, kendini böyle savundu: “Kardeşim bir şey yapmadım, kazayla oldu. Pişmanım diyorum da kazayla oldu. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ben okulunda insanım ya. Kazayla diyorum ya. Bir yerden sıçramış gitmiş, girmiş. Şişeyi vurdum oradan sıçramış parçalanmış saçma. Siz neyi çekiyorsunuz ki? Haberlerde yazmış Yok onu tehdit etti yok bunu tehdit etti diye. Benim kimseyi tehdit ettiğim yok.”

Canı sıkıldı diye

Akçay, ilk kez gözaltına alındığında şöyle ifade vermişti: “İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim vuramadım sonra bir el daha ateş ettim şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben onlara ateş etmedim. Benim avcılık belgem var silah da benim üzerime kayıtlı.”

‘Kızım felç olabilirdi’

Yaralanan çocuklardan altı yaşındaki İkra Kaya’nın babası Hüseyin Kaya olayın kaza olmadığını belirterek, “Bu adam çocukların sesinden mi rahatsız olmuş? Çünkü orada çocuklar kalabalık bir şeklide oyun oynuyorlar. Vuran kişinin ifadesini okudum. Canı sıkılmış, iftara doğruymuş. Çöpün yanında şişeyi görmüş ateş etmiş. Bir av tüfeği alayım, canım sıkıldıkça bir yerlere sıkayım. Kızım belinden değil de yarım santim farklı yerinden vurulsaydı, felç olabilirdi. Biz başına ya da göğsüne değmediği için şükür ediyoruz. Cezası neyse çeksin” dedi.

‘Bu işin peşini bırakmayacağız’

Sümeyye Boz’un babası Selami Boz da, “Karşı binadan ateş ediyor kızıma. Annesi beni aradı hemen hastaneye götürdüm. Kızım ameliyat yapmadılar. İçeride kurşun geziyormuş. İki yıl sonraya bıraktılar. Vuran şahsı serbest bırakmışlar. Biz şikayetçiyiz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Şükürler olsun ki başına kalbine rast gelmemiş. Komşumun çocuğuna da aynı şekilde” diye konuştu.