Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Özdemir adaylığını açıkladığı konuşmada şunları söyledi: “Projeleri devam ettirmek, yeni projeler üretmek için 1 Haziran’da yapılan TFF başkanlık seçimine adayım. Dört yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübem, bilgim, enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Yıldırım Demirören’e futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Hüsnü Güreli Bey’e de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.”

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Özdemir önümüzdeki sezon da mevcut yabancı kuralının devam edeceğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Başlıca inşaat ve altyapı sektörleri olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Limak Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkan vekilliği yaptı.

Özdemir, Forbes Türkiye’nin 2017’de hazırladığı ‘En zengin 100 Türk’ listesinde 1.6 milyar dolar servetiyle 14’üncü sırada yer almıştır.

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Yedi yıl boyunca federasyon başkanlığı yapan Yıldırım Demirören, İddaa ve Misli.com, Demirören Holding bünyesine katıldıktan sonra, şubat ayında istifa etmişti. TFF başkan vekili Hüsnü Güreli o dönemden beri geçici olarak başkanlık görevini yürütüyordu.