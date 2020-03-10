Nihat Ali Özcan: Putin kozlarını tam zamanlı ve uyumlu kullandı

Rusya’nın hibrit savaşı, önceliği askeri güç kullanmaya değil hedef ülkenin lider ve kamuoyunun psikolojisini, moral ve motivasyonunu etkileyecek araçlara vermeyi esas alır. Bu nedenle Putin ve ekibi Moskova zirvesine giden yolda taşları erken bir tarihte döşemeye başladılar. Hassas bir plan ve hazırlık evresinden sonra farklı alanlarda seferber oldular.

Nitekim ‘İdlib’de yaşananlar ve yan çıktıları’ bize bunların buz dağının görünen kısmı olduğunu söylüyor. Putin’in elindeki tüm kozları ‘tam zamanlı ve uyumlu’ kullandığını, müzakere masasını bu çerçevede şekillendirdiğini bugün daha iyi görebiliyoruz. Rusya’nın bu yaklaşımını anlamak için onun hibrit savaşını, bu savaşın bileşenlerini, davranış kodlarını ve stratejilerini ortaya koymak faydalı olabilir.

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Nihat Ali Özcan’ın yazısı