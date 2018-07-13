Nihat Ali Özcan: Milli Savunma Bakanlığı değişim sürecinde üç soruna odaklanmak zorunda

Milli Savunma Bakanlığı değişim sürecinde üç soruna odaklanmak zorunda. Devlet dışı aktörlerin belirleyici olduğu güvenlik ortamı ile Türkiye jeopolitiğinin değişmezleri, kara, deniz, hava ve özel kuvvetlerin müşterek iş yapma kapasitesinin sürekli geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ortak anlayış, kavramlar, norm ve değerlerin aynı çizgide buluşması bir zorunluluktur. Hibrit tehditler farklı karakterlere sahipler. Çoğu zaman suçlu ile düşman arasında gidip gelmekte ve siber dünyayı mesken tutmuş durumdalar. Bu ise, asker ile kolluk (polis-jandarma) arasında iş birliğini her zamankinden daha fazla gerektirmektedir. Polis askerleşirken, asker de polisiye işlere soyunmak zorunda kalmaktadır. Dahası, yeni çatışma ve güvenlik ortamı, iyi eğitimli, disiplinli, bağımsız düşünebilen ne yaptığını bilen, yerel sorunlara yerel çözümler üretecek küçük rütbeli, kaliteli personel gerektirmektedir.

Nihat Ali Özcan’ın yazısı