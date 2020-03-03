Nihat Ali Özcan: Esad’ın otoritesi aniden çökebilir

Rusya’nın nereye kadar TSK’nın Esad’a kayıp verdirmesine sessiz kalacağını bilmiyoruz. Bu durumun sürdürülemez olduğunun Putin de farkında. Türkiye’nin sert tepkisiyle önemli kayıplar veren ve sarsılan Esad, zaten bir dizi yapısal sorunla karşı karşıya bulunuyor. Asker sayısının yetersizliği nedeniyle güneyde güvenlik ve kontrol sağlayamamakta, yeterli ekonomik kaynağı olmadığı için de askerinin lojistiğini ve halkının hizmetlerini karşılamakta zorlanmakta. Bu çaresiz ortamda düşmanı İsrail her fırsatta güneyde seçme hedeflere saldırmakta.

İdilib’i almak için yola çıkmışken büyük kayıplarla sarsılan Esad’ın otoritesinin aniden çökmesi ihtimal dahilinde. Bu durumda Rusya ve İran, hiç istemedikleri bir tabloyla karşı karşıya kalabilirler. Rusya, ya kendi kaynaklarını tüketecek, uzun yıllar sürebilecek bir iç savaşın yüklenicisi olarak bölgede kalacak ya da askeri üslerinin güvenliği bağlamında Suriye’nin bölünmesine rıza gösterecek.

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Nihat Ali Özcan’ın yazısı