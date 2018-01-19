Nihat Ali Özcan: ABD’nin İran stratejisinde PKK’ya’ özel bir önem atfedildiği anlaşılıyor

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Artık ABD, İran’ın, Irak, Suriye hattı ile Lübnan’a uzanan kolunu kesmeyi, İsrail’in güvenliğini sağlamayı öncelikli hedefi olarak görüyor. Bu hedefin ilanı ABD’nin ittifaklarını, araçlarını ve hamlelerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

ABD’nin İran stratejisinde, “sadık ve işlevsel paydaşı PKK’ya” özel bir önem atfedildiği anlaşılıyor. Bu çerçevede PKK’nın Suriye, Irak, İran ve Türkiye’de rolünü oynaması öncelikle siyasi ve askeri alanda güçlenmesine, göreceli bir otonomi elde etmesine bağlı.

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ABD, İran’ı doğrudan hedef tahtasına koyarken, Türkiye’yi de “meşguliyetle tedaviye” devam edecektir. ABD, politik hedefleri, stratejileri, araçları, olası sonuçlarını tartışmak yerine, askeri, siyasi mimarisini inşa ettiği yeni yapıların “isimlerini” tartışmaya açmayı yeğleyecektir.

ABD’nin bölgeyle ilgili hedeflerini başarıp, başaramayacağı Türkiye için çok anlamlı değil. Çünkü her iki durumda da bölge bitmez tükenmez, öngörülemez bir kaosa sürüklenecektir. İstikrarlı ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye her yönüyle Türkiye’nin çıkarınadır. Hedefe bunu koyarak, ittifakları, araçları gözden geçirmenin vakti gelmiştir. Resimde Esad olsa bile..

Nihat Ali Özcan’ın yazısı