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Nihat Ali Özcan: ABD’li generallerin konuşmaları Türkiye’yle ‘güven’ erozyonunun zirve yaptığını gösteriyor

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Türkiye, Suriye iç savaşı boyunca gücünün sınırlarını gördü. Bir dizi hayal kırıklığı yaşadı. En çarpıcı olan ise ABD ile ilişkiler ve yeni güvenlik ortamına cevap vermekte zorlanan, askeri gücü, istihbarat kapasitesi, anlayışı ve yapılanması oldu.

Geçen hafta, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Özel Kuvvetler Komutanı Raymond Thomas (…) Türkiye’yi ilgilendiren açıklamalar yaptılar.

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Thomas, büyük bir keyifle Suriye’de işler daha da karışmasın diye PKK’nın bir gecede adının nasıl “Suriye Demokratik Güçleri” olarak değiştirdiğini anlattı.

Dunford (…) Türkiye’nin Rusya’dan  S 400 yüksek irtifa hava savunma sistemi  alma planından kaygılandığını ifade etti.

Generallerin konuşmaları, bir şeylerin değişmeye başladığını, müttefikler arası “güven” erozyonunun zirve yaptığını gösteriyor.

Nihat Ali Özcan’ın yazısı

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