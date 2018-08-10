Nihal Bengisu Karaca: Ulusalcı zevat misyonerleri kriminalize ederken onların haklarını savunan AK Parti olmuştu

AK Parti’nin kurduğu onca hükümetin hiçbirinde dini farklılıklara, dini özgürlüklere, dinlerini anlatmakla görevli misyonerlere karşı kasıtlı bir saygısızlık ve baskı içeren herhangi bir hüküm ya da tutum ihdas edildiğini hatırlamıyorum.

Ama 2005 yılını gayet iyi hatırlıyorum:

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Rahşan Ecevit ve bir takım ulusalcı zevat Türkiye’deki misyonerleri kriminalize ederken onların haklarını savunan AK Parti olmuştu.

Huntington muhipleri, Trump lehine oy avcılığı yapanlar ve bilumum avadanlıkları eğri oturup doğru konuşmayı öğrenmeli şu soruya dürüst bir cevap vermeliler: AK Parti döneminde Türkiye’de gayrimüslim azınlıkların hakları azaldı mı yoksa arttı mı?

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Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı