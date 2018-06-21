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Yaramazlara biraz batar!

Nihal Bengisu Karaca: Seçim için kilit rol oynayan kitle Kürtler, gençler ve KHK mağdurları

 

24 Haziran’daki seçim için kilit rol oynayan kitle Kürtler, gençler ve KHK mağdurları. İlk iki şık en azından gündemde yer alıyor, çabalara, vaatlere konu oluyor. Ancak AK Parti tabanı sayılan kitlede hemen herkesin ya aile ya akraba ya komşuları üzerinden etkilendiği KHK mağdurlarının durumlarını düzeltmeye (özellikle beraat ve takipsizlik almasına rağmen hâlâ işsiz olanlarının) dair bir vaatte bulunulmamış olması.

“Erdoğan ikinci tura kalabilir” cümlesinin tabu haline getirilmesi ve “İlk turda alacak” argümanına tahkimat yapmanın sonucunun da rehavete yol açması.

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Rahmetli Erol Olçok’un yerinin doldurulamıyor oluşu. Mesela, “Vakit Türkiye Vakti” sloganıyla hazırlanan AK Parti kampanya videosunda tarihimizin ilk yenilgi marşlarından biri olan “Plevne Marşı”nın yer alması.

Not: Tarih TRT dizilerinden ibaret olmadığı gibi, malum, Plevne Marşı da aslında Abdülhamid’e yazılmış değil. Dahası Plevne savaşı bir zafer değil. Osman Paşa’nın üst üste kazandığı muharebelere rağmen yenilgiyle sonuçlanmış bir savaş. Dolayısıyla Plevne Marşı aslında bir marş bile değil, ağıt… Ezgisi güzel, melodi insanın içine işliyor ama kolektif hafızadaki çağrışımı umut değil, başarı hikâyesi değil, hüzün.

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Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı

SON HABERLER

Gezici anketi: İnce, ikinci turda Erdoğan’a rakip, Meclis çoğunluğu muhalefette

Gezici Araştırma’nın son anketine göre pazar günü yapılacak seçimde tercihini AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’dan kullanacakların oranı yüzde 48,2. İlk turda seçilemeyecek Erdoğan’ı takip eden isimse yüzde 29,1 oranla CHP’nin adayı Muharrem İnce.

Parlamento seçimlerindeyse AKP-MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı yüzde 48,5 alırken, CHP-İYİ Parti-Saadet Partili millet ittifakı 39,8’e ulaşıyor. HDP’nin yüzde 11,5’lik oyuyla muhalefet 51,3’ü bulur ve parlamentoda çoğunluğu alıyor.

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