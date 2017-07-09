Nihal Bengisu Karaca: Merkel neden Erdoğan’la ilişkileri iyi tutmak istiyor?

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Merkel neden Erdoğan’la ilişkileri iyi tutmak istiyor? Thumann, Alman basınının akıl sır erdiremediği sorunun cevabını vermek için şu nedenleri saymış. Özetle:

1) 9 Alman vatandaşı gözaltında. Görüşme yolları tıkanırsa tutukluların serbest kalması zorlaşacak.

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2) Almanya’da yaşayan Türk kökenli gruplar arasında düşmanlıklar var. Kürtler, Türklere karşı, Milli Görüş taraftarları Gülencilere karşı, dindar olanları laiklere karşı, Erdoğan taraftarları Erdoğan düşmanlarına karşı. Erdoğan isterse, bu uçurumları derinleştirebilir.

3) Almanlar ve Türkler, Suriye için sürekli irtibat halinde kalmak ve istihbarat paylaşımında bulunmak zorundalar.

4) Erdoğan dışarıda sert ama kuliste sakin. Üstelik danışmanları da el altından Türkiye’nin Avrupa ve Almanya ile ilişkilerini hızlı bir şekilde iyileştirmek istediğini söylüyor.

5) Türkiye, Katar krizi nedeniyle bazı Arap devletleriyle anlaşmazlık içinde, İran ile Suriye ve Irak’ta çıkar çatışması yaşıyor, Trump ile sorunlar var. Rusya dostluk açıklamalarına rağmen yaptırımları kaldırmıyor. Merkel ise soğukkanlı bir şekilde konuşmaya sürekli hazır durumda olan ve KlausKinski mottosuyla hareket eden biri. O motto da şu: “Bana kimin hakaret edebileceğine ben karar veririm.”

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı