Nihal Bengisu Karaca: Kıt akıllarınca meydan okumak için tahralara sarılıyorlar

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Yok, “Birkaç meczup işte” demek fazlasıyla kolaycılık olur. Onlar toplumun % 1’ine filan tekabül etseler de demokrasi, laiklik, sekülarizm, kadın-erkek eşitliği gibi kavramlara patolojik ölçüde nefret besleyen dar bir çevre.

Ama AK Parti’den cesaret aldıkları için değil, tam tersine muhalefetin, “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i yıktılar” diyen söylemlerini “muştu” olarak görüp kıt akıllarınca iktidarı cesaretlendirmek, hatta iktidarı sınamak, meydan okumak için tahralara sarılıyorlar.

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Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ya da AK Parti’nin “söylemediklerinden” değil, muhalif siyasetçilerin “söyledikleri” şeylerden cesaret alıyorlar.

Bir farkla: Muhalefet kitleleri harekete geçirmek, insanları rejimlerine sahip çıksınlar diye ateşlemek için “Atatürk Türkiye’si bitti” diyor, ama harekete geçirdiği kişiler “İnşaallah” diyen marjinaller oluyor.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı