Nihal Bengisu Karaca: Kavala’nın etrafındaki kişileri alıp konuşturulmaları denendi belli ki

Cezaevinde bir yıldır tutuklu bulunan Kavala için bir iddianame yazılamamış olmasının baskısı baskın gelmişti herhalde. Kavala’nın etrafındaki kişileri alıp konuşturulmaları denendi belli ki. Ama hayli tuhaf oldu. Türkiye lehine esmeye başlayan meltemler hem de hiç gerek yokken yeniden poyraza döndü.

Gözaltına alınan isimlerin biri hariç hepsinin serbest bırakılması olumlu bir gelişmeydi ama şu da rahatlıkla sorulabilirdi: Madem bırakılacaklardı, onca toz neden kaldırıldı?

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Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı